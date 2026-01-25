  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Manisa'da kan donduran olay! Çocukların gözü önünde köpeği katletti

Manisa'da kan donduran olay! Çocukların gözü önünde köpeği katletti

Son dakika haberleri...Manisa’nın Yunusemre ilçesinde mahalle sakinleri tarafından bakılan 'Paşa' isimli köpeğin çocukların gözü önünde öldürülmesi büyük tepki topladı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli E.K. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlattı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde vatandaşlar tarafından bakılan 'Paşa' isimli köpeği, çocukların gözü önünde öldüren şahıs hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.



Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin baktığı "Paşa" isimli köpeğin, çocukların gözü önünde plastik kutu içerisinde başı ezilerek ve tekmelenerek öldürülmesine ilişkin olayda, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede tespit edilen E.K. isimli şahıs hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA