Haberler Manisa Manisa'da acı üstüne acı! 2 yıl arayla baba-oğul hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde 53 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Ortaya çıkan bir başka acı gerçek ise şahsın 2 yıl önce de oğlunu kaybetmesi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Olay, Bey Mahallesi Yörük Hasanlar Halilağa Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Naim Karabulut'tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz olarak yatan Naim Karabulut'a yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Karabulut'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kula Devlet Hastanesi Adli Morgu'na kaldırıldı.



Öte yandan, Karabulut'un oğlu Burhan Karabulut'un da yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

