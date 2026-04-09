Manisa'nın 11 ilçesinde elektrik kesintisi: Akhisar, Salihli, Soma, Yunusemre...

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle Manisa'da çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 10 Nisan Cuma günü Manisa'da kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu.
Buna göre 10 Nisan Cuma günü Manisa'nın; Akhisar, Alaşehir, Gördes, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
AKHİSAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Reşat Bey ( 292. Sk. 293. Sk. 294. Sk. 295. Sk. 296. Sk. 317. Sk. 318. Sk. 319. Sk. 320. Sk. 321. Sk. 322. Sk. 324. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 327. Sk. 328. Sk. 329. Sk. 329/1. Sk. 331. Sk. 323. Sk. 335. Sk. 360. Sk. 361. Sk. 362. Sk. 365. Sk. 613. Sk. 623. Sk. 622/1. Sk. 363. Sk. 612. Sk. 316. Rumeli Cd. 167. Şehit Murat Öztürk Cd. 167. Sk. Sonu Serpme Küme Evleri 188. Şehit Hasan Acar Sk. 628. Sk. 627. Sk. 614. Sk. 598/9. Sk. 329/2. Sk. 581. Sk. 330. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 172. Sk. 173. Sk. 174. Sk. 175. Sk. 176. Sk. 189. Sk. 190. Sk. 191. Sk. 192. Sk. 286. Sk. 287. Sk. 288. Sk. 289. Sk. 291. Sk. 366. Sk. 580. Sk. 583. Sk. 586. Sk. 587. Sk. 598. Sk. 600. Sk. 601. Sk. 602. Sk. 604. Sk. 605. Sk. 606. Sk. 607. Sk. 608. Sk. 609. Sk. 610. Sk. 611. Sk. 615. Sk. 617. Sk. 618. Sk. 618/1. Sk. 619. Sk. 620. Sk. 621. Sk. 622. Sk. 629. Sk. )
Atatürk ( Şehit Ahmet Tezcan Sk. 339. Sk. 341. Sk. 351. Sk. 555. Sk. 186. Sk. 185. Sk. 166. Sk. 165. Sk. 163. Sk. 162. Sk. 161. Sk. 556. Sk. 557. Sk. Bülent Ecevit Sk. 160. Sk. 196. Sk. )
Seyit Ahmet ( 298. Sk. 716. Sk. 717. Sk. 304. Sk. 305. Sk. 685. Sk. 722. Sk. 299. Sk. 307. Sk. 302. Sk. 303. Sk. 306. Sk. 308. Sk. 309. Sk. 310. Sk. 311. Sk. 312. Sk. 313. Sk. 314. Sk. 315. Sk. 673. Sk. 710. Sk. 711. Sk. 316.(RUMELİ) 300. Sk. 301. Sk. 316/1. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 03:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ALAŞEHİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Çakırcaali ( Çakırcaali Sk. Alaşehir Eşme Yolu Çakırcaali Köyü Yolu )
Barış ( Kurtuluş Mahallesi İç Yolu Yukarı Küçük Sanayi Sitesi B Kısım 6 Nolu Sk. Yukarı Küçük Sanayi Sitesi B Kısım 9 Nolu Sk. Osman Akça Tüccarlar Sitesi 7 Nolu Sk. Yukarı Küçük Sanayi Sitesi B Kısım 5 Nolu Sk. Osman Akça Tüccarlar Sitesi 4 Nolu Sk. Osman Akça Tüccarlar Sitesi 2 Nolu Cd. Yukarı Küçük Sanayi Sitesi B Kısım 2 Nolu Sk. Yukarı Küçük Sanayi Sitesi B Kısım 2 Nolu Cd. Y. Küçük Sanayi Sitesi A Kısım 1 Nolu Sk. Osman Akça Tüccarlar Sitesi 1 Nolu Sk. Osman Akça Tüccarlar Sitesi 1 Nolu Cd. Osman Akça Tüccarlar Sitesi 2 Nolu Sk. Denizli - Akhisar Yolu Osman Akça Tüccarlar Sitesi 5 Nolu Sk. Osman Akça Tüccarlar Sitesi 6 Nolu Sk. Çakırbahçe Küme Evleri Kurtuluş Mah İç Yolu )
Ilıca ( Suma Fabrikası Küme Evleri Ulupınar Sarıgöl Yolu Küme Evleri Ulupınar Bağyolu Küme Evleri )
İstasyon ( Çağrı Sk. Baklacı Yolu Cd. Işık Sk. Akbulut Sk. İzmir Salihli Yolu Altı Küme Evleri Oğuz Kağan Cd. Karabulut Sk. Gümüşdere Sk. Ayça Sk. )
Fatih ( Vatan Cd. Eski İzmir Cd. )
Hacıbey ( Eren Cd. Cevizli Sk. Osmaniye Cd. )
Kurtuluş ( Baklacı Köyü İç Yolu Denizli Yolu Altı Küme Evleri Tariş Alaşehir Entegre Üzüm İşletmesi İçi Yolu baklacı iç yolu )
Üzümlü ( Üzümlü Sk. Üzümlü Köyü Yolu Hacıaliler Köyü İç Yolu )
Subaşı ( Subaşı Köyü İç Yolu Subaşı Yolu )
Sobran ( Sobran Köyü İç Yolu )
Şahyar ( Ağılbaşı Sk. )
Osmaniye ( Kızıldağ Sk. Çay Kenarı Gürlek Sk. Merkez Sk. Yayla Sk. Patika Osmaniye Köyü İç Yolu )
Narlıdere ( Körkuyu Sk. Bağarasi 2. Sk. Küçük Bahçe Cd. Yeni 3. Cd. Narlıdere Köyü İç Yolu Demirler Sk. Yukarı Sk. )
Kozluca ( Narlık Sk. M. Çokallı Sk. Kaplan Çukuru Sk. Kayadibi Sk. Kozluca Köyü İç Yolu )
Killik ( Mezarlık Cd. )
Ilgın ( ılgın sok. Ilgın Köyü İç Yolu Ilgın Köyü Yolu )
Hacıaliler ( Çamlıca Sk. Hacıaliler Köyü Yolu Güzelbahçe Sk. Haşimağa Sk. HACIALİLER Ortahan Sk. )
Gülenyaka ( Gülenyaka Köyü İç Yolu )
Girelli ( Eski Girelli Sk. Korudibi Sk. Köprü Başı Sk. Yenice Sk. Girelli Sk. Aydınçeşme Sk. Denizli Ödemiş Yolu )
Evrenli ( İnceler Sk. evrenli iç yolu )
Erenköy ( Toloz Sk. Erenköy Köyü İç Yolu Erenköy Köyü Yolu )
Delemenler ( Mahmutlar Sk. Kenan Evren Paşa Sk. delemenler ortahan sk Güzle Sk. Dere Sk. Delemenler İç Yolu Delemenler Mah İç Yol Bahçearası Sk. )
Çeşneli ( isimsiz Çeşneli Sk. Çeşneli Köyü İç Yolu Çeşneli Köyü Yolu )
Çarıkbozdağ ( Sarı Ahmet Sk. )
Akkeçili ( Akkeçili Köyü Yolu Akkeçili Köyü İç Yolu Ptika Kenan Evren Cd. Kızılay Cd. Çiçek Sk. Yıldız Sk. Lale Sk. İstiklal Sk. Okul Sk. Eski Akkeçili Sk. Bağlaryolu Sk. )
Badınca ( Badınca Köyü İç Yolu Köy İçi Sk. Taşlı Gere Sk. Çatal Tepe Cd. )
Bahadır ( Bahadır Köyü İç Yolu Patıka Çiftlik Sk. Ketenburun Sk. Saya Sk. Alakıraç Sk. Elmacık Sk. Bahçalılar Sk. Kurucuova Sk. Osmanlar Sk. Onbaşılar Sk. )
Bahçedere ( Bahçedere Köyü Yolu Bahçedere Köyü İç Yolu Toptepe Cd. )
Bahçeliköy ( Bahçeliköy Köyü Yolu Bahçeliköy Köyü İç Yolu Yakutlar Sk. Bahçeliköy Merkez Sk. Kızıltepe Sk. Kaklık Sk. )
Baklacı ( Alaşehir Kula Yolu Baklacı Köyü Yolu )
Belenyaka ( AKIN Körkuyu Bağarası Sk. Kemer Mındara Sk. Mindarci Bağarasi Sk. Belenyaka İç Yolu Bağarası Güzle Yolu Sk. Belenyaka Köyü İç Yolu Akın 1. Sk. Yıldırım 1. Sk. Kenan Evren Sk. İsmet Paşa 2. Sk. Mektep 2. Sk. Erbay Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 01:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
GÖRDES'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Dereçiftlik ( Çiğiller Merkez Sk. )
Çiğiller ( Okçular Sk. Çiğiller )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 11:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KIRKAĞAÇ'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Söğütalan ( Söğütalanı Köyü Yolu Söğütalanı Söğütalan Sk. )
Bademli ( Bademli Köyü İç Yolu Bademli Köyü Yolu )
Kuyucak ( Kuyucak Sk. Kuyucak Köyü İç Yolu Kuyucak Köyü Yolu )
Sakarlı ( Sakarlı Köyü İç Yolu Sakarlı Köyü Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
SALİHLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kabazlı
Yenipazar ( Kabazlı Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Kapancı
Yılmaz ( Ördekli Yolu Çiftlikler Sk. Kanal altı sırt kapakları mevkii )
Hasalan ( Kapancı Köyü İç Yolu Hasalan Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
SARIGÖL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Afşar ( Değirmendere Sk. Bahçearası Sk. Patika )
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 01:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
SARUHANLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Tirkeş ( Tirkeş Köyü İç Yolu )
Gözlet ( Gözlet Köyü İç Yolu )
Hacımusa ( HACIMUSA KÖY İÇ YOLU Hacımusa Köyü Yolu Hacımusa Köyü İç Yolu )
Apak ( Apak Köyü İç Yolu Apak Köyü Yolu )
Koyuncu ( Koyuncu Köyü Yolu Koyuncu Köyü İç Yolu )
Pınarbaşı ( Pınarbaşı Köyü İç Yolu Pınarbaşı Köyü Yolu )
Azimli ( Azimli Köyü Yolu Azimli Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ŞEHZADELER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Yarhasanlar ( Mimar Sinan Blv. )00:00 - 04:00
Kesinti yapılacak saatler: 00:00 - 04:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
SOMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Karacakaş ( Karacakaş Köyü İç Yolu )
Karacakaş ( Patika Karacakaş Köyü İç Yolu )
Bozarmut ( Bozarmut Köyü İç Yolu )
Büyük Güney ( Büyük Güney Köyü Yolu Büyük Güney Köyü İç Yolu )
Sultaniye ( Çerkez Sultaniye Köyü İç Yolu Sultaniye Sk. )
Çevircek ( Çevircek Köyü İç Yolu )
Deniş ( Deniş Sk. Deniş Köyü Yolu )
Evciler ( Evciler Köyü İç Yolu Evciler Sk. )
Kayrakaltı ( Kayrakaltı Cd. Kayrakalti Köyü İç Yolu )
Küçük Güney ( Küçükgüney Köyü İç Yolu )
Tabanlar ( Tabanlar Köyü İç Yolu )
Tekeli Işıklar ( Tekeli Işıklar Köyü İç Yolu )
Türkpiyala ( Türkpiyala Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TURGUTLU'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Atatürk ( Koşukırı Mevkii Küme Evleri 217. Sk. Semizler Yolu Sk. 219. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 11:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: İstasyonaltı ( Sabancı Küme Evleri Küme Evler )
Atatürk ( Baysal Sk. Bayraktar Sk. Bayraklı Sk. Avar Sk. Aslan Sk. Acıbadem Yolu Cd. 223. Sk. 2. Çam Sk. Şanlı Sk. Özenç Sk. Çağlar Sk. Zeybek Sk. Tuğ Sk. Setüstü Sk. Nisan Sk. Milli Sk. Özdemir Cd. 224. Sk. 227. Sk. 225. Sk. Demirci Geçidi Sk. Dilan Sk. Kemalpaşa Sk. Demirci Sk. Dayıbaşı Sk. Celep Sk. Nakış Sk. )
Mustafa Kemal ( 228. Sk. Karanfil Sk. Adalı Sk. Çağrı Sk. Çukur Mevki Küme Evleri Özdemir Sk. Bostan Sk. Gültekin Sk. Güzin Sk. Niğbolu Sk. Simge Sk. Volkan Sk. Yener Sk. Barut Sk. Bilen Sk. Kübra Sk. )
Subaşı ( Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sk. Eski Manisa Yolu Cd. Begüm Sk. Şantiye Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 18:00 - 21:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
YUNUSEMRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Cumhuriyet ( 5024. Sk. 5037. Sk. 5039. Sk. 5041. Sk. 5045. Sk. 5043. Sk. 4947. Sk. 5002. Sk. 5010. Sk. 5012. Sk. 5016. Sk. 5018. Sk. 5020. Sk. 75. Yıl Blv. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Güzelyurt ( Aşık Veysel Meydanı Menemen Cd. Tantalos Cd. 5764. Sk. Akkent Cd. 5811. Sk. 5770. Sk. 5791. Sk. 5805. Sk. 5776. Sk. 5781. Sk. 5739. Sk. Ziya Elmali Cd. 5724. Sk. Gözlem Meydanı Sk. 19 Mayıs Blv. 5700. Sk. 5704. Sk. 5706. Sk. 5708. Sk. 5710. Sk. 5715. Sk. 5718. Sk. 5719. Sk. 5722. Sk. 5725. Sk. 5727. Sk. 5733. Sk. 5735. Sk. 5737. Sk. 5741. Sk. 5742. Sk. 5744. Sk. 5745. Sk. 5766. Sk. 5768. Sk. 5772. Sk. 5774. Sk. 5778. Sk. 5780. Sk. 5783. Sk. 5785. Sk. 5793. Sk. 5795. Sk. 5799. Sk. 5807. Sk. Sürmene Cd. Ingolstadt Blv. Birlik Cd. Tarzan Blv. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. Parti Pehlivan Cd. Doktor İbrahim Erdemir Sk. Müftü Alim Efendi Cd. 5809. Sk. Manas Parkı )
Mareşal Fevzi Çakmak ( Doğan Küme Evleri 6256. Sk. Şehit Küme Evleri Şehit Hasan Kuzu Cd. 6283. Sk. Akçay Küme Evleri Efe Küme Evleri Kuşçular Küme Evleri 6101. Sk. 6252. Sk. 6249. Sk. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak Sk. 6253. Sk. Ağustos 22. Sk. 6260. Sk. 6217. Sk. 6221. Sk. 6223. Sk. 6227. Sk. 6228. Sk. 6229. Sk. 6231. Sk. 6232. Sk. 6233. Sk. 6234. Sk. 6235. Sk. 6237. Sk. 6238. Sk. 6239. Sk. 6240. Sk. 6241. Sk. 6242. Sk. 6243. Sk. 6245. Sk. 6246. Sk. 6247. Sk. 6248. Sk. 6251. Sk. 6254. Sk. 6255. Sk. 6257. Sk. 6258. Sk. 6259. Sk. 6261. Sk. 6262. Sk. 6263. Sk. 6264. Sk. 6265. Sk. 6266. Sk. 6267. Sk. 6268. Sk. 6269. Sk. 6270. Sk. 6271. Sk. 6272. Sk. 6273. Sk. 6274. Sk. 6275. Sk. 6276. Sk. 6277. Sk. 6278. Sk. 6279. Sk. 6280. Sk. 6281. Sk. 6282. Sk. 6284. Sk. 6285. Sk. 6287. Sk. Evliya Küme Evleri 6230. Sk. 6225. Sk. )
50. Yıl ( 6215. Sk. 6214. Sk. 6200. Sk. 6128. Sk. 6126. Sk. 6125. Sk. 6124. Sk. 6122. Sk. 6120. Sk. 6118. Sk. 6116. Sk. 6114. Sk. 6112. Sk. 6111. Sk. 6226. Sk. 6224. Sk. 6222. Sk. 6218. Sk. 6213. Sk. 6212. Sk. 6211. Sk. 6210. Sk. 6209. Sk. 6208. Sk. 6207. Sk. 6206. Sk. 6205. Sk. 6204. Sk. 6203. Sk. 6202. Sk. 6201. Sk. )
Atatürk
75. Yıl ( 5309. Sk. 5311. Sk. 5313. Sk. 5314. Sk. 5315. Sk. 5316. Sk. 5317. Sk. 5318. Sk. 5319. Sk. 5320. Sk. 5322. Sk. 5324. Sk. 5326. Sk. 5328. Sk. 5330. Sk. 5332. Sk. 5334. Sk. 5336. Sk. 5338. Sk. 5340. Sk. 5342. Sk. 5349. Sk. 5351. Sk. 5353. Sk. 5355. Sk. 5357. Sk. 5359. Sk. 5361. Sk. 5363. Sk. 5365. Sk. 5367. Sk. 5369. Sk. 5371. Sk. 5373. Sk. 5375. Sk. 5377. Sk. 5379. Sk. 5381. Sk. 5383. Sk. 5385. Sk. 5387. Sk. 5389. Sk. 5391. Sk. 5393. Sk. 5395. Sk. 5397. Sk. 5399. Sk. 5401. Sk. Bahri Sarıtepe Cd. Mehmet Akif Ersoy Cd. Vali Azizbey Cd. 5347. Sk. 5303. Sk. 5305. Sk. 5306. Sk. 5307. Sk. 5308. Sk. 5310. Sk. )
Fatih ( 4820. Sk. 4832. Sk. 4839. Sk. )
Hafsa Sultan ( Mimar Sinan Blv. 4801. Sk. 4802. Sk. 4803. Sk. 4804. Sk. 4805. Sk. 4806. Sk. 4807. Sk. 4808. Sk. 4809. Sk. 4810. Sk. 4811. Sk. 4812. Sk. 4814. Sk. 4815. Sk. 4816. Sk. 4817. Sk. 4818. Sk. 4819. Sk. 4821. Sk. 4822. Sk. 4824. Sk. 4826. Sk. 4827. Sk. 4828. Sk. 4829. Sk. 4830. Sk. 4831. Sk. 4834. Sk. 4838. Sk. 4841. Sk. 4842. Sk. 4848. Sk. 4850. Sk. )
Laleli ( 5206. Sk. 5208. Sk. 5209. Sk. 5211. Sk. 5212. Sk. 5213. Sk. 5215. Sk. 5216. Sk. 5217. Sk. 5218. Sk. 5219. Sk. 5221. Sk. 5222. Sk. 5224. Sk. 5227. Sk. 5230. Sk. Ali Rıza Efendi Cd. Doktor Cemil Şener Cd. Nusret Köklü Blv. Özsaruhan Blv. 5200. Sk. 5201. Sk. 5202. Sk. 5204. Sk. 5205. Sk. )
Mesir ( 5101. Sk. 5103. Sk. )
Yeni Mahalle ( 4800. Sk. 4735. Sk. Şehit Piyade Komando Er Mehmet Savunmaz Sk. 4701. Sk. 4703. Sk. 4705. Sk. 4707. Sk. 4710. Sk. 4715. Sk. 4717. Sk. 4722. Sk. 4724. Sk. 4725. Sk. 4726. Sk. 4727. Sk. 4728. Sk. 4729. Sk. 4730. Sk. 4731. Sk. 4732. Sk. 4733. Sk. 4734. Sk. 4736. Sk. 4740. Sk. 4742. Sk. 4744. Sk. 4746. Sk. 4748. Sk. 4750. Sk. 4752. Sk. 4754. Sk. Bahtiyar Tosunbaş Blv. Malta Yolu Cd. )
75. Yıl ( Mehmet Akif Ersoy Cd. 5345. Sk. 5343. Sk. 5341. Sk. 5339. Sk. 5337. Sk. 5335. Sk. 5333. Sk. 5331. Sk. 5329. Sk. 5327. Sk. 5325. Sk. 5323. Sk. 5321. Sk. 5319. Sk. 5315. Sk. 5313. Sk. 5311. Sk. 5309. Sk. 5307. Sk. 5305. Sk. 5304. Sk. 5303. Sk. 5302. Sk. 5301. Sk. 5300. Sk. )
Uncubozköy ( Mimar Sinan Blv. 5551. Sk. Taylan Düğün Salonu )
Güzelyurt ( 5779. Sk. 5775. Sk. 5769. Sk. 5767. Sk. 5765. Sk. 5763. Sk. 5761. Sk. 5759. Sk. 5757. Sk. 5755. Sk. 5751. Sk. 5749. Sk. 5748. Sk. 5746. Sk. 5744. Sk. 5742. Sk. 5738. Sk. 5736. Sk. 5734. Sk. 5732. Sk. 5730. Sk. 5728. Sk. 5726. Sk. 5756. Sk. Müftü Alim Efendi Cd. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. Ingolstadt Blv. 5781. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 00:00 - 04:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları