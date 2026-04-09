Şiddet yüzünden Manisa'ya kaçan kadın isyan etti: Ölüm tehditleri alıyorum

'BÖYLE BİR HAYAT YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

Çocuklarını dahi geride bırakmasına rağmen tehditlerin sürdüğünü söyleyen Yalınkaya, "Beyaz et satışı yapan dükkanda çalışıyordum. Patronumu arayıp, tehdit edip 'Bu kadını burada çalıştırmayacaksın' dedi. Etrafa rahatsızlık veriyor, ailemi rahatsız ediyor. Can güvenliğim yok" diye konuştu.

Ölümle tehdit edildiğini ifade eden Yalınkaya, "Devletim sesimi duysun. Yaklaşık 5 yıldır babamın evinde yaşıyorum. 2 yıldır boşanma davam sürüyor ama hala sonuç yok. Karşı taraf 'Sen benim soyadımı taşıyorsun, benim namusumsun' diyerek beni tehdit ediyor. Böyle bir hayat yaşamak istemiyorum. O dışarıda özgürce gezerken ben dört duvar arasında yaşıyorum. Ben yaşarken sesimi duyun. 'Çocuklarımı bıraktım peşimi bıraksın' diye ama buna rağmen hala ölüm tehditleri alıyorum" ifadelerini kullandı.