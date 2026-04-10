Manisa’da fuhuş operasyonu: 2 kadın sınır dışı edildi

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapan, aracılık eden ve yer temin eden şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında Zafer Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki bir ikameti takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu adreste 2 bin lira karşılığında fuhuş yapıldığı tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, para karşılığı ilişkiye giren yabancı uyruklu Z.T. (35) ile fuhuş yaptırdığı belirlenen K.D.'yi (44) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.