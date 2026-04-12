Alacak verecek tartışması silahlı yaralamaya dönüştü

MANISA'NIN Salihli ilçesinde İ.Ö. (37), alacak- verecek meselesinden çıkan tartışmada C.Y.'yi (27) tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Olay,Atatürk Mahallesinde meydana geldi. İ.Ö. ve C.Y. arasında, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışma sırasında İ.Ö., belinden çıkardığı tabancayla borçlu olan C.Y.'yi bacaklarından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.Y., ambulans ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından İ.Ö., polis merkezine giderek teslim oldu.