Şefler Manisa’nın tescilli lezzetleriyle yarışacak

Manisa'da bu yıl 486'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında gastronomi etkinlikleri ön plana çıkacak. Manisa Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım, 22-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde Manisa'nın tescilli lezzetlerinin tanıtılacağını açıkladı. 2 tonluk tencerede tarhana çorbası ve enginarlı mesirli bahar pilavı yapılacak, halka dağıtılacak. Festival süresince Ulupark'ta kurulacak Gastronomi Arenasında sahne gösterileri ve yarışmalar düzenlenecek. Alanda ayrıca yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı 20 stant ziyaretçilere hizmet verecek. Tarım, etkinliklerin ilk gününde profesyonellere yönelik bir lezzet yarışması düzenleneceğini belirterek, yarışmada Manisa'nın Avrupa Birliği tescilli ürünleri olan Mesir Macunu, Sultani Çekirdeksiz Üzüm ve Kırkağaç Kavunu'nun ana malzeme olarak kullanılacağını söyledi. Şeflerin bu ürünlerle yaratıcı ve yenilikçi tarifler ortaya koymasının beklendiğini ifade etti.