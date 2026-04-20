32. Mesir Ticaret Fuarı başlıyor

Manisa'nın 5 asırlık geleneğiyle Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl 486. kez kutlanacak. Festival kapsamında gelenekselleşen ve kentin ticari hayatına büyük canlılık katan 32. Manisa Mesir Ticaret Fuarı, yarın Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Fuarı TACT Fuarcılık organize ediyor.

Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş fuarı destekliyor. Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan fuar, bu yıl da geniş kapsamıyla dikkat çekiyor. Toplamda 8.000 metrekarelik (3.000 m2; kapalı, 5.000 m2; açık) bir alana yayılacak olan dev organizasyon, bölgedeki ticari hareketliliğin merkezi olacak. Mesir Ticaret Fuarı, sadece bir sergi alanı değil; aynı zamanda birçok sektörün bir araya geldiği dev bir platform olma özelliği taşıyor. Ziyaretçiler fuar boyunca şu ürün gruplarını inceleme ve hizmet alma imkânına sahip olacak: Ev ve Yaşam: Mobilya, beyaz eşya, dekorasyon ve iklimlendirme sistemleri. Teknoloji ve Enerji: Bilişim, elektrikelektronik, otomasyon ve güneş enerjisi sistemleri. Yapı ve Gayrimenkul: Yapı-inşaat malzemeleri, emlak ve finans hizmetleri. Doğa ve Tarım: Çiçekçilik, fidancılık, peyzaj ve bahçe ekipmanları. 485 yıllık bir geçmişe sahip olan "Mesir Saçım" törenlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelen ticaret fuarı, geleneksel değerleri modern ticaretle buluşturuyor.