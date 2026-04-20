Kadın girişimciden akılcı çözüm: Üzüm bağlarında tül kalkanı

ÜRÜNLER SAĞLIKLI BÜYÜYOR Yaklaşık 40 dönümlük alanda uygulanan koruma sistemi sayesinde üzümlerin hem fiziksel zarar görmesinin hem de güneş yanıklarının önüne geçildiğini belirten Üründü, bu yöntemin aynı zamanda ani soğukları kırarak bitkinin strese girmesini engellediğini dile getirdi. Kurulan sistemin sadece iklim şartlarına karşı değil, üretim sürecine de katkı sağladığını ifade eden Üründü, eşi Mete Üründü ile birlikte üretimi sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: "Ziraat teknikeri ve kadın üretici olarak bağlarımızda organik üretim yapıyorum.

Son yıllarda artan iklim değişiklikleri bizi dolu filesi kurmaya yönlendirdi. Çünkü dolu, dakikalar içinde bir sezonun emeğini yok edebiliyor. Biz de bu riski azaltmak için bağlarımızı koruma altına aldık. Dolu filesi sadece doluya karşı değil; ani soğukları kırıyor, yazın ise güneşin yakıcı etkisini azaltarak bitkinin strese girmesini önlüyor. Bu da daha sağlıklı bir gelişim sağlıyor. Aynı zamanda bu sistem, ürün zararını azaltarak ilaç ihtiyacını minimuma indiriyor ve organik üretime katkı sağlıyor. Kadın üretici olarak bu işi yapmak benim için çok kıymetli. Biz sadece üretmiyoruz; doğayı koruyarak, geleceği düşünerek üretmeye devam ediyoruz."