Terzi Yaşar amcaya çizgili pijamalı destek

Manisa Demirci Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar, ilçenin yaşayan hafızası terzi Yaşar Öztemel'i ziyaret ederek çizgili pijamalarla nostalji yaşadı, kültürel mirasa dikkat çekti.

Demirci Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar Yiğit Can Yıldırım, Mustafa Sunar ve Süleyman Akıncı, 12 metrekarelik dükkânında 77 yaşındaki terzi Yaşar Öztemel'i ziyaret etti. Genç doktorlar, bir dönemin simgesi haline gelen çizgili pijamaları giyerek renkli görüntüler oluşturdu. Ziyaret sırasında konuşan Dr. Yiğit Can Yıldırım, Demirci'nin keşfedilmeyi bekleyen bir değer olduğunu belirterek, "Yaşar amca gibi bir ustayla tanıştık, çayını içtik bize hem tarihini hem mesleğini anlattı. Diktiği pijamalar harika bir nostalji sunuyor. Demirci aslında gizli kalmış ve değeri yeteri kadar bilinmeyen bir yer. Özellikle hastanemiz bir bölge hastanesi olacak kadar donanımlı" dedi. Dr. Süleyman Akıncı da ilçedeki huzur ortamına dikkat çekerek, "Buraya gelmeden önce böyle bir ortamla karşılaşacağımı bilmiyordum. Eğer Demirci'deki bu saygı ortamını bilseydim burayı ilk tercihim olarak yazardım. Yaşar amcanın el emeği pijamaları hem nostaljik hem de yeni nesle hitap eden bir kaliteye sahip" diye konuştu. 60 yıllık terzi Yaşar Öztemel ise genç doktorların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, anlamlı buluşma çizgili pijamalarla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.