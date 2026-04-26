3 ayda 4 bin 909 kişi istihdam edildi

Manisa'da 2026 yılının Ocak-Mart döneminde kamu-özel sektörde 4 bin 909 kişi işe yerleştirildi. İşbaşı eğitim programlarını uygulamada ise birinci sırada yer aldı. Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2026 yılı 2. Olağan Toplantısı, Manisa Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu başkanlığında gerçekleşti.

MESLEK EDİNDİLER

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kurul üyelerine sunum yaptı. Tufan, 2026 yılı Ocak- Mart döneminde İl Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 23 bin 898 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini, 2.180 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini ve kamu ile özel sektörde toplam 4 bin 909 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini açıkladı. Manisa'da İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 46 program açıldı. 714 kişinin işbaşında yetişmesi ve meslek edinmesi sağlandı. Ayrıca İşbaşı Eğitim Programları uygulamalarında Manisa, tüm iller arasında 1. sırada yer aldı.