Demirci’de sokaklara ay yıldızlı aydınlatma

Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe merkezindeki ana arterler 220 adet dekoratif ve Ay-Yıldız logolu aydınlatma direkleri yenilendi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü "hizmet seferberliği" projelerine bir yenisini daha ekledi. İlçenin kronikleşen sorunlarına neşter vuran Başkan Kara, altyapı ve çevre düzenlemesi hamlelerini görsel bir şölenle taçlandırarak ilçe merkezindeki caddeleri sil baştan yeniledi. Kara, "Bizim amacımız Demirci'nin estetiğini ön plana çıkarmaktır" dedi.