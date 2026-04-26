Sofralık yağda tahşiş uyarısı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde zeytinyağına yönelik "tahşiş" iddiaları sonrası Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur açıklamada bulundu. Okur, vatandaşları güvenilir ürün konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Bir televizyon programında zeytinyağında güvenilirliğin azaldığı ve bazı ürünlerde tahşiş yapıldığı yönündeki ifadelerin ardından konuşan Oda Başkanı Aydoğan Okur, piyasada dikkatli olunması gerektiğini belirtti.Başkan Okur, ilçede zeytinyağı fiyatlarının 300 ila 350 TL arasında değiştiğini ifade ederek, bu aralığın altında satılan ürünlere karşı vatandaşların temkinli olması gerektiğini söyledi. Kaliteli, doğal ve güvenilir zeytinyağına ulaşmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Okur, Saruhanlı Ziraat Odası olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Gerçek üreticiye ulaşmak isteyenlerin odaya başvurabileceğini belirtti. Açıklamasında üreticinin emeğinin korunmasının önemine değinen Okur, tüketicilerin doğru ürüne ulaşmasının sağlanmasının en temel görevleri arasında yer aldığını vurguladı. Saruhanlı'da kaliteli zeytinyağı için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.