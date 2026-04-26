TARİŞ’ten bağlara yakın takip

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifi, ortak üreticilere yönelik bağ inceleme ve arazi tarama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Teknik ekipler, üzüm bağlarında hastalık, gelişim durumu ve bakım süreçlerine ilişkin yerinde incelemeler yapıyor. Kooperatif Müdürü Halil Güvendiren, kooperatif bünyesinde görev yapan uzman teknik personelin sahada aktif olarak çalıştığını belirtti. Güvendiren, "Kooperatifimiz ziraat mühendisi Celal Emircan ve ziraat teknikerimiz Mustafa Atakan Aktan, ortaklarımızın bağlarında teknik incelemeler gerçekleştirmektedir. Üreticilerimizin bağlarında yapılacak kontroller ve teknik destek talepleri için kooperatifimizin teknik personeline müracaat etmeleri yeterli olacaktır" dedi. Yürütülen çalışmalar kapsamında bağların genel durumu değerlendirilirken, üreticilere bakım, hastalıklarla mücadele ve verim artırıcı uygulamalar konusunda da bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.