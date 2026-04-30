Gediz’den gelen bereket





Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa'nın dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Manisa'nın hem Türkiye hem de dünya açısından stratejik bir üretim merkezi olduğunu söyledi. Kuru üzümün Türkiye'nin tarımsal ihracatında en önemli ürünlerden biri olduğunu vurgulayan Özkasap, özellikle Manisa'da yetiştirilen Sultani çekirdeksiz kuru üzümün dünya pazarlarında kalite ve güvenilirlik açısından ayrıcalıklı bir konumda bulunduğunu ifade etti.

STRATEJİK BİR ÜRETİM MERKEZİ

Manisa'nın yüzyıllardır süregelen bağcılık kültürüyle yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda önemli bir bilgi ve tecrübe merkezi olduğuna dikkat çeken Özkasap, Gediz Ovası ve Saruhanlı başta olmak üzere il genelinde yaklaşık 1 milyon dekar bağ alanında üretim yapıldığını belirtti. Bu alanın yaklaşık 850 bin dekarında Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü yetiştirildiğini ifade eden Özkasap, üretimin büyük bölümünü oluşturan yaklaşık 670 bin dekar alandaki üzümün kurutularak ihraç edildiğini söyledi. Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü için Avrupa Birliği'ne coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını da hatırlatan Özkasap, hazırlanan dosyanın titizlikle incelendiğini ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını belirtti. Tescil sürecinin tamamlanmasıyla Manisa'nın dünyaca ünlü üzümünün Avrupa pazarında da koruma altına alınacağını söyleyen Özkasap, bunun uluslararası pazarlarda önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti.