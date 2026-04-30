Gediz’den gelen bereket

Türkiye tarımının lokomotif illerinden biri olan ve Gediz Nehri gibi verimli topraklara sahip olan Manisa üzümün başkenti konumundadır. 5 milyon 163 bin dekar üzerinde bir tarım arazisine sahip Manisa'da yaklaşık 1 milyon dekar alanda bağcılık yapılıyor. Kuru üzümden yıllık ortalama 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, sofralık üzümle birlikte bu oran 700 milyon dolara yaklaşıyor. 1 Eylül 2025 başlayan sezonda 25 Nisan 2026 tarihine kadar 93 bin ton kuru üzüm ihraç edilirken 321 milyon dolarlık döviz elde edildi. Bu süreçte Birleşik Krallık 93,5 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.
YÜZDE 85'İ MANİSA'DA ÜRETİLİYOR
Üzümün başkenti Manisa kurutmalık üzüm ve sofralık üzüm üretiminde ülke birincisidir. TÜİK verilerine göre Manisa, Türkiye'de kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün yüzde 20'sini üretiyor. Toplam tarım alanının yaklaşık yüzde 16'sında, Manisa'nın ve ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan üzüm yetiştiriliyor. TÜİK verilerine göre 2025 yılında 750 bin dekar alanda çekirdeksiz üzüm üretimi gerçekleşirken, 665 bin ton yaş üzüm, 166 bin ton kuru üzüm üretimi gerçekleşmişti.
321 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'den 1 Eylül 2024'te başlayıp 31 Ağustos 2025'te sona eren sezon boyunca 153 bin 593 ton kuru üzüm ihraç edilirken, 546,5 milyon dolarlık ihracat geliri elde edilmişti. 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren 25 Nisan 2026 tarihine kadar 93 bin ton kuru üzüm ihraç edildi, 321 milyon dolar döviz elde edildi. Birleşik Krallık 93,5 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, onu 37 milyon dolarla Hollanda ve 30,9 milyon dolarla Almanya takip etti.
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa'nın dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Manisa'nın hem Türkiye hem de dünya açısından stratejik bir üretim merkezi olduğunu söyledi. Kuru üzümün Türkiye'nin tarımsal ihracatında en önemli ürünlerden biri olduğunu vurgulayan Özkasap, özellikle Manisa'da yetiştirilen Sultani çekirdeksiz kuru üzümün dünya pazarlarında kalite ve güvenilirlik açısından ayrıcalıklı bir konumda bulunduğunu ifade etti.
STRATEJİK BİR ÜRETİM MERKEZİ
Manisa'nın yüzyıllardır süregelen bağcılık kültürüyle yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda önemli bir bilgi ve tecrübe merkezi olduğuna dikkat çeken Özkasap, Gediz Ovası ve Saruhanlı başta olmak üzere il genelinde yaklaşık 1 milyon dekar bağ alanında üretim yapıldığını belirtti. Bu alanın yaklaşık 850 bin dekarında Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü yetiştirildiğini ifade eden Özkasap, üretimin büyük bölümünü oluşturan yaklaşık 670 bin dekar alandaki üzümün kurutularak ihraç edildiğini söyledi. Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü için Avrupa Birliği'ne coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını da hatırlatan Özkasap, hazırlanan dosyanın titizlikle incelendiğini ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını belirtti. Tescil sürecinin tamamlanmasıyla Manisa'nın dünyaca ünlü üzümünün Avrupa pazarında da koruma altına alınacağını söyleyen Özkasap, bunun uluslararası pazarlarda önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti.
LİDYA'NIN ALTIN OVASI DENİR
MANİSA yöresinde Bağcılık kültürünün antik çağa kadar uzandığına dair bilgi ve buluntu vardır. Gediz ırmağının suladığı ovaya Antik Çağda "Üzüm Ovası" ya da "Lidya'nın Altın Ovası" denilmekteydi. Eski Türkler'de üzüm ve asmayı madenden, ahşaba, oyadan yazmaya, meşhur Osmanlı çinilerinde ve pek çok eşyada süsleme figürü olarak kullanmışlardır. Ayrıca mani ve türkülerde üzüm ve asma eskiden beri yer almıştır. Şehzadeler/ Sultanlar Şehri Manisa ile özdeşleştiği için de Sultani/ Sultaniye adını almıştır.
2019 YILINDA COĞRAFİ İŞARET ALDI
MANİSA Sultani Çekirdeksiz üzümü, 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Coğrafi Tescil işareti alınarak "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü" adıyla tescil edildi. Manisa Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescil süreci için 3 aylık ilan süresinin tamamlanmasının ardından AB coğrafi işaret alacak.