Manisa'da Demirci halıları kolay yoldan geçmiyor: Yaşlandırıyorlar! İşte şaşırtan o yöntem

Üzerinden araçlar geçtikçe düğümler birbirine yapışıyor ve halı doğal bir şekilde eskiyor. Bu işlemin ardından halıları en az 3 kez yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Kurutma, çakım ile gerdirme ve son rötuş tıraşının ardından satışa hazır hale getiriyoruz" dedi. Eskitilen halıların yurt dışına gönderildiğini belirten Sarı, özellikle Avrupa ve Amerika pazarından talep gördüğünü dile getirerek, "Amerika, İngiltere, Kanada ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Avrupa eskitilmiş halıyı tercih ediyor ancak doğal yün olması ve kimyasal kullanılmaması gerekiyor. Bu yöntemle halıya 50-60 yıllık bir görünüm kazandırıyoruz" diye konuştu.