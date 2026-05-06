Bursa Ulu Cami’nin halıları Demirci’de dokunuyor

MANİSA'NIN dünyaca ünlü el halısı ve yün cami halıcılığı merkezi Demirci ilçesi, dev bir projeye daha ev sahipliği yapıyor. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen tarihi Bursa Ulu Camii'nin 3 bin 200 metrekarelik yeni halıları, Demirci'de özel olarak dokunmaya başlarken, yeni halıların Kurban Bayramına yetiştirilmesi hedefleniyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde faaliyet gösteren Özkul Halı, tarihi mekanların ruhuna uygun özel tasarımlarıyla Türkiye'nin sembol camilerini süslemeye devam ediyor. Son olarak Bursa'nın simgesi Ulu Camii için düğmeye basan firma, Emevi ve Abbasi dönemlerinden esinlenen tarihi motifleri modern dokuma teknolojisiyle buluşturuyor. Dokunan halı hakkında teknik bilgiler veren firma yöneticisi Ali Rıza Özkul, kullanılan desenin tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Özkul, "Bursa Ulu Camii, Osmanlı eserleri arasında çok müstesna bir yere sahip. Halımızda Emevi döneminin son yılları ile Abbasi döneminin ilk yıllarına denk gelen tarihi eserlerden alınmış özel bir desen uygulandı. Gerekli revizeler yapıldıktan sonra caminin ruhuna uygun hale getirildi" dedi. Namaz kılan vatandaşların konforunun ön planda tutulduğunu belirten Ali Rıza Özkul, "Diz yerlerinin bozulmaması ve alın bölgesinde oluşabilecek lekelenmelerin önüne geçmek için özel işlemler uyguluyoruz. Ayrıca yünün keçeleşmemesi için de çeşitli apre işlemlerinden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.