Manisa’da panik anlar! Tır kablolara takıldı: Direkler devrildi

Kaza, saat 18.45 sıralarında Bey Mahallesi Şehit Ahmet Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk Ç. (42) idaresindeki tır, cadde üzerinden 31 Sokak istikametine dönüş yaptığı esnada yol kenarındaki telefon direklerinden sarkan kablolara takıldı. Tıra takılan kabloların gerilmesiyle birlikte sokak boyunca bulunan yaklaşık 10 telefon direğinden bazıları yola devrilirken, bazıları ise zarar gördü. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir faciaya yol açabilecek kazada herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması ise teselli kaynağı oldu.

Öte yandan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından sokakta güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Hasar gören direkler ve kopan kablolar nedeniyle bölgede kısa süreli aksaklıklar yaşanırken, ekiplerin inceleme ve onarım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.