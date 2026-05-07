Spil'in zirvesinde 'altın değerinde' çiçek açtı! Gören hayran ama koparan yanıyor Doğa her geçen gün bizleri büyülemeye devam ediyor. Spil Dağı Milli Parkı'nda, Manisa lalesinin ardından şimdi de nadir görülen ve koruma altında bulunan 'Karya ters lalesi' çiçek açtı. Bu çiçeği sakın koparmayın! Bedeli ağır...









Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen, yılda bir kez açan ve yaklaşık 10 gün canlı kalabilen Manisa lalesi (Tulipa Orphanidea) sonrası, şimdi de Fritillaria cinsine ait 'Karya ters lalesi' doğaseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

Dünya genelinde 160'tan fazla türü bulunan ters lalelerin 50'den fazla türü Türkiye'de yetişiyor. Bu türler Aydın'ın Kuşadası çevresindeki taşlık ve makilik alanlarda, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda ve Hakkari, Van, Şırnak ile Manisa'nın yüksek kesimlerinde doğal olarak görülebiliyor.