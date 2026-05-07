Bayram öncesi bir klasik: Bodrum tıklım tıklım! Fiyatlar ne kadardan başlıyor?

"Bayrama kadar tamamen dolmasını bekliyoruz. Şu anda erken rezervasyon avantajları da devam ediyor. Yani inanılmaz aksiyonlar, indirimler var. Fırsat tatil olarak değerlendirilebilir. Bayramda pansiyonlarda kişi başı fiyatlar günlük 2 bin liradan başlıyor. Otellerde ise kişi başı günlük 4 bin liradan başlayan tatil olanağı var. Bunun yanında Bodrum bildiğiniz gibi 'luxury' olduğu için şu an gecelik kişi başı 2 bin avroya (106 bin lira) da tatil imkanı sunuluyor."

"SEZON HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI"

Kurban Bayramı'nda bazı otellerde konserlerin olacağına dikkati çeken turizmci Zeynel Kılıç ise "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza turizmciler olarak gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. 9 günlük bu bayram tatili kararı, turizmle birlikte ulaşımdan tutun gıdaya varana kadar bütün sektörlere çok ciddi bir şekilde fayda sağlayacaktır. Bodrum tamamen sezona hazır bir durumda, bütün işletmeler açıldı. Sezon hareketliliği yavaş yavaş başladı. Bayramla birlikte tam sezona girmiş olacağız. Bayramda çok ciddi rezervasyonlar var. Bodrum doluluk yaşayacak. Bodrum'a tatile gelecek vatandaşlarımız, çok soğuk ve yağışlı geçen bir kış döneminden sonra ilk defa havaların iyi olduğu, yazı hissettiğimiz bugünlere bayramın da denk gelmesiyle birlikte güzel bir tatil geçireceklerdir. Tabii ki Bodrum malum biliyorsunuz denizi, kumu, güneşiyle, yemekleriyle hep öne çıkan bir turizm beldesi. Eğlencesiyle de çok öne çıkıyor. Bütün otellerimizde sanatçıların olduğu güzel organizasyonlar yapıldı. Bayram için Bodrum'u tercih edecek olanlar güzel, keyifli bir bayram tatil yaşayacaklar" diye konuştu.