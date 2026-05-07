Haberler Yaşam İstanbul Kağıthane'de aile vahşeti! Kızını vuran damadını öldürmüştü! Kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı

Kağıthane’de 33 yaşındaki Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşi Nurşin Eser’in yaşadığı eve gitti. Çıkan tartışmada eşini silahla yaraladığı, baldızı ve kayınvalidesini darp ettiği öne sürülen Eser, kavganın büyümesi üzerine kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kayınvalidenin cinayetle ilgili ilk sözü bakın ne oldu! İşte detaylar...

YUNUS EMRE KAVAK

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşi Nurşin Eser'in evine geldi.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Rüzgar Eser, yanında bulunan ruhsatsız silahla ateş açarak eşi Nurşin Eser'i boyun, yanak ve çene kısmından yaraladı.

MUTFAKTAN BIÇAK ALIP GÖĞSÜNE SAPLADI

Bunun üzerine Rüzgar Eser, olay sırasında evde olan baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı (58) darbetmeye başladı. Elindeki silahın kabzası ile darp edilen ikili ne yapacağını bilemedi.

İddiaya göre kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçakladı. Olay sırasında evde bulunan Gül G.'nin ise korkarak odanın kapısını kapatıp içeride beklediği öğrenildi.

EŞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Rüzgar Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin Eser ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbedilen kayınvalide Delal A. ve Betül E.'nin ise tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

ÇİFTİN 4 YAŞINDA KIZ ÇOCUKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin ise olay yerinde yaptığı incelemelerde, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulundu. Yapılan çalışmalarda Rüzgar Eser'in 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından, Nurşin E.'nin ise Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından suç kaydı olduğu belirlendi.

Öte yandan çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Kayınvalidesi tarafından bıçakla öldürülen Rüzgar Eser'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN OLAYI GERÇEKLEŞTİRMEYE MECBURDUM"

Hastanede tedavisi tamamlanan kaynana Delal A. Gayrettepe Cinayet Büro Amirliğine getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Şüphelinin ilk beyanında kendimizi korumak için olayı gerçekleştirmek zorunda kaldım dediği öne sürüdü.

