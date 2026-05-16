Çevreyi kirletenlere 4 ayda 47.7 milyon TL ceza

Manisa'da çevreyi kirletenlere ağır yaptırımlar uygulanıyor. Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, çevre denetimlerini sürdürüyor. 2026 yılının ilk 4 ayında çevreye zarar verenlere idari para cezası kesildi. Atık su da 21 adet çevre ihlali yaşanırken, 28 milyon 944 bin TL idari yaptırım uygulandı. 1 Ocak-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Manisa'da 397 çevre denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 41 ayrı ihlal için 47 milyon 790 bin TL idari yaptırım uygulandı. En fazla çevre kanunu ihlalinin atık su kaynaklı ihlallerde yaşandığı belirtildi.