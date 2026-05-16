Manisa'da yılların dostluğu aynı kaderle son buldu

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Evli ve ikişer çocuk babası olan Coşkun Burlu ile Bülent Şen için Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay, oda başkanları, eğitim camiası, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazı öncesi konuşan İmam Adem Karakuş, "Merhum Bülent Şen, en yakın arkadaşı olan merhum Coşkun Burlu'ya yardım etmek için mücadele etti. Onun acısına dayanamadı. Allah, dünyada birbirini çok seven bu iki kardeşimize rahmetiyle muamele eylesin" dedi. Cami avlusunu dolduran kalabalığın gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından iki yakın dostun cenazesi omuzlarda taşınarak Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

