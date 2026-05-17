Manisa'da küçük çocuktan örnek davranış! Dükkan sahibi kayıtsız kalmadı!

Olay, Turgutlu ilçesi Yedieylül Mahallesi Kurultay Sokak'ta bulunan bir markette yaşandı. Sabah saatlerinde kardeşi Zeynep ile birlikte ekmek almak için evden çıkan Yusuf Eskin, marketin kapalı olduğunu gördü.Ekmeği alan Yusuf, parasını güvenlik kamerasına gösterdikten sonra ekmek kutusunun altına bıraktı.İş yerini açtıktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen market sahibi Hayrettin Yükselten, Yusuf'un davranışı karşısında duygulandığını ifade etti.