Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var! Manisa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var! Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tır ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. İHA









Kaza Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Alay Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes B. İdaresindeki 45 AUL 430 plakalı tır ile sürücüsü öğrenilemeyen 45 ATJ 267 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklette bulunan Ali K., Yasemin K., Oğuzhan K. ve Şefika Küçük (54) yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi.