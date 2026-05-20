Coğrafi işaretli Köprübaşı çileğinde hasat heyecanı

TÜRKİYE'NİN tarım alanında önde gelen illeri arasında yer alan Manisa'nın Köprübaşı İlçesi'nde yetiştirilen ve 8 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Çilekkent Köprübaşı" ve "Köprübaşı Çileği" adı altında iki ayrı isimle tescillen çilekler, üreticisinin yüzünü güldürüyor. Güncel olarak çiftçi kayıt sisteminde örtü altı çilek üretimi dahil toplam 4 bin 500 dekar arazi üzerinde Camarosa, Camino Real, Rubygem ve Fresh (Fresh Chilled) cinsi çilek üretimi yapılıyor. Üretilen çileklerin yüzde 90'ı Rusya, Ukrayna, Romanya, Hollanda başta olmak üzere Balkan ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yüzde 10'u ise iç piyasada satışa sunulmak üzere İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlere gönderiliyor. Yüzde 90'ı ihracat edilen ve yüzde 10'u iç piyasada tüketilmek üzere satışa sunulan çileklerin cinsine göre kilogramı 60 ile 150 lira arasında işlem gördüğü belirtildi. Çilek üretimi ilçeye önemli bir gelir sağlıyor. Kalitesi, iriliği, lezzeti ve yola dayanıklılığı nedeniyle ihracatçı firmalar tarafından alınan çileklerin kesinlikle hormonsuz olduğunu belirten üreticiler, "Halk arasında hormonlu olduğu öne sürülen çilekte kesinlikle hormon yoktur. İlk ürün olduğu için iridir. Çilek üretimi titizlik ister, bakımı iyi olursa iki- üç yıl ürün verir. Bir kökten 750 gramın altında ürün alınırsa verim düşük olur. Bugün için üreticinin yüzü gülüyor" dediler.