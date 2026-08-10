Manisa’da yangının acı bilançosu! Görüntüler yürek yaktı

İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozer ile havadan ve karadan müdahaleyle yangın, saat 00.00 sıralarında kontrol altına alındı.