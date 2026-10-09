Manisa'da yürek burkan olay: Evi gözlerinin önünde yandı kalbi dayanmadı...

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi 184 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Balcı'ya ait ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.