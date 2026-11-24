Son dakika haberleri... Eskişehir'den eğitim amacıyla havalanan AS-532 tipi askeri helikopter, saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğradı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Helikopterde kaza kırım sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILDI
Milli Savunma Bakanlığı, helikopterin eğitim amacıyla havalandığı ve kaza kırıma uğradığını belirterek, "Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
MSB ACI HABERİ DUYURDU: 5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterdeki 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.