Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenlere Saygı Gecesi" programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:





"Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Öğretmenler Günü vesilesi ile sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum.



Öğrencilerine kimi zaman anne merhameti, kimi zaman baba şefkati ile yanaşan tüm öğretmenlerimize selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı, Ayla Kara hocamızı vazifelerini ifa ederken son nefesini veren tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı burada bir kez daha ifade ediyorum.

Emekli öğretmenlerimizin her birine sağlıklı, huzurlu ve bereketli ölmürler diliyorum. Öğretmen bilendir. Bildiklerini öğretendir. Aynı zamanda terbiye edendir. Öğretmen kendisine emanet edilen talebeyi bir nakkaş gibi incelikle eğitip geleceği inşa eden kişi demektir. Gençlerimizin bilgili, şuurlu, özgüvenli en önemlisi de köklerinini idrakinde yetişmesine vesile olan öğretmenlerimiz bu ülke için hayati önem arz ediyor.

Son 24 yıldır merkezi bütçeden en fazla payı eğitime veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımıza 2 trilyon 459 milyar lira kaynak ayırdık. Derslik başına düşen öğrenci sayısını 36'dan 23'e düşürdük. Öğretmen başına öğrenci sayısını ise 18'den 11'e indirdik. Bugüne kadar 670 bine kadar etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kazandırdık.