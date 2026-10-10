Alevler evi yaktı acısı sahibini yıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde, iki katlı ahşap evinin yandığını gören ve fenalaşan ev sahibi Metin Balcı (56), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 23.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 184 Sokak'ta meydana geldi. Metin Balcı ve ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evin 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Evin ikinci katı kısa sürede alevlere teslim olurken, Balcı ve aile üyeleri hızla sokağa çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İZLERKEN FENALAŞTI

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yanan evini izleyen Metin Balcı, fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan İlçenin sevilen simalarından olan Metin Balcı'nın ani ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

İşlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Balcı'nın cenazesi, Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kula Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Balcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.