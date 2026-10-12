Akhisar’daki feci kaza sonrası yaralılara Vali Özkan’dan ziyaret: 13 kişi taburcu edildi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan detaylı bilgi alan Vali Özkan, hastalarla ve hastanede bekleyen yaralı yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazanın ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan 26 yaralıdan tedavisi tamamlanan 13 kişi taburcu edildi. Elim kazada yaşamını yitiren 11 kişinin cenazeleri ise kimlik tespiti ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Valilik kriz merkezi kuruldu

Öte yandan, kazanın hemen ardından Manisa Valiliği bünyesinde hızla bir kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezi koordinasyonunda; Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerinden üçer kişilik özel destek ekipleri kuruldu.

Sahada görevlendirilen bu ekipler vefat edenlerin ve yaralananların aileleriyle anında iletişime geçerek, Manisa'ya gelen hasta ve cenaze yakınlarına ulaşım, konaklama ve psikososyal destek gibi tüm ihtiyaçlarında rehberlik edip destek sağladı.

Barınmadan ulaşıma her türlü destek sağlandı

Hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen yaralılardan 74 yaşındaki Bahriye Şener'in yakını, kaza sonrası süreçte devletin tüm kurumlarıyla yanlarında olduğunu belirtti. Bursa'dan geldiklerini ve kriz anından itibaren büyük bir destek gördüklerini ifade eden hasta yakını, Manisa Valisi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini; konaklama, yemek ve psikososyal destek gibi tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını kaydetti.

Hastanede çok iyi bir sağlık hizmeti aldıklarını aktaran Şener'in yakını, hastalarının sancıları bulunması nedeniyle Bursa'ya dönüşleri için kurumlar tarafından kendilerine özel bir sağlık aracı tahsis edildiğini dile getirdi. Tüm yetkililerin kendilerine iletişim numaralarını bırakarak sürekli irtibat halinde kaldığını ve kazazedelere ait şahsi eşya ile valizlerin jandarma ekiplerince bir hafta, on gün içinde tespit edilerek ailelere teslim edileceği bilgisini aldıklarını vurgulayan hasta yakını, süreçte emeği geçen Valilik, sağlık çalışanları ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.