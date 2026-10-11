Manisa’daki kazada 2 şoför gözaltında

Kaza İstanbul - Orhangazi - İzmir otoyolunun İzmir istikameti Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı tır çarpıştı. Kazanın etkisiyle yolcu otobüsü yan devrilirken tır ise yoldan çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile ambulans ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı. Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırılırdı.

2 ŞOFÖR GÖZALTINDA

Öte yandan kazaya karışan yolcu otobüsün şoförü ve tırın şoförünün gözaltına alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Manisa'da 11 kişinin öldüğü otobüs kazası öncesi görüntüler ortaya çıktı