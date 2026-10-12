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Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anı kamerada

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 11 kişinin hayatını kaybettiği tur otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazanın, otoyol kemaralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağı kaçıran tur otobüsünün geri manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen TIR'ın çarpması ve araçların devrilmesi görüntülerde yer aldı.

DHA

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, şoförün geri manevra hatasının faciayı getirdiği görüldü.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetmişti.

Ambulansta tedavisi yapılan 1 kişiyle birlikte 27 kişi yaralanmış, tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.

CENAZELER AİLERE TESLİM EDİLDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı feci kazanın ardından yaşamını yitirenlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

VALİ ÖZKAN, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan detaylı bilgi alan Vali Özkan, hastalarla ve hastanede bekleyen yaralı yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazanın ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan 26 yaralıdan tedavisi tamamlanan 13 kişi taburcu edildi.

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