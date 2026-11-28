Son dakika İzmir haberleri... Olay, 25 Kasım tarihinde Bornova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, yaşlı çifti Diyarbakır'da FETÖ olaylarına karıştıkları iddiasıyla korkuttu. Şüpheliler, para ve ziynet eşyalarını teslim etmeleri halinde çifti soruşturma dışında tutacaklarını söyleyerek kandırdı. Şüphelilerle buluşan yaşlı çift, 250 gram külçe altın, 5 bilezik ve 2 Ata altınını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, emniyete giderek şikayetçi oldu.