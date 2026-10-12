TIR otobüsü biçti: 11 ölü 27 yaralı

BURSA'DAN İzmir yönüne seyreden bir tur şirketine ait 16 AED 124 plakalı tur otobüsü, 78 YD 559 plakalı kereste yüklü TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tur otobüsü yan devrilirken çekici TIR ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ambulanslar ve otoyol jandarma trafik ekipleri yönlendirildi. Kazanın ardından can pazarının yaşandığı otoyolda tur otobüsünde bulunan yaralılar, çevredeki diğer sürücülerin de yardımıyla araçtan dışarı çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GERİ MANEVRA YAPTI

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesine gitmekte olan tur otobüsünün kavşağı kaçırdıktan sonra geri gelmesi sonucu facianın yaşandığı bildirildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların ise emniyet kemeri takmadığı belirtildi. TIR şoförünün yaklaşık 10 metre fren yapmasının ise otobüsü geç fark ettiğini gösterdiği ifade edildi. 34 yolcu, 3'ü mürettebat ve TIR şoförünün bulunduğu toplam 38 kişinin kazayı yaşadığı, 11 yolcunun hayatını kaybettiği, 27'sinin ise yaralandığı belirtildi. Bu yaralılardan 16'sının sarı, 9'unun yeşil, 1'inin ise kırmızı kodlu olarak hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

ADALET Bakanı Akın Gürlek, kazayla ilgili, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma üç Cumhuriyet savcımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "16 AED 124 plakalı tur otobüsünün şoförü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y, 78 YD 559 plakalı çekicinin şoförü H.K. gözaltına alınmıştır" denildi.