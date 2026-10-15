Manisa’da 1.3 milyarlık yatırımın temelleri atıldı

45'TEN fazla ihracat yapan Çukurova Kimya Endüstrisi, Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerinde yaklaşık üç yıldır üzerinde çalışılan yatırım projesinin ilk iki etabını tamamlayarak yeni Reçine ve Formalin Tesislerinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Haziran 2026 sonunda devreye alınan yeni Reçine Tesisi, şirketin mevcut reçine üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor. Tüm etaplarıyla 23 milyon Euro'yu, günümüz değeriyle yaklaşık 1,3 milyar TL'yi aşan projenin üçüncü aşamasında Fenol Geri Kazanım Tesisi ve yeni reaktör yatırımı planlanıyor.