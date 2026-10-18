Kuşaklar arası gönül köprüsü

MANISA'NIN Turgutlu ilçesinde üniversite öğrencileri ile huzurevi sakinleri, "Kuşaklar Arası Çiçek Buluşması" etkinliğinde bir araya geldi. Gençler ile yaşlıların birlikte çiçek ektiği etkinlikte, kuşaklar arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağları güçlendirildi. Üniversite öğrencileri, huzurevi sakinleriyle sohbet edip büyüklerin hayat tecrübelerini dinlerken birlikte çiçek ekerek anlamlı bir paylaşımda bulundu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile KADEM Manisa İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Turgutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

GENÇLERLE PAYLAŞTILAR

Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen öğrenciler, büyüklerle sohbet ederek onların yaşam tecrübelerini dinledi. Farklı kuşakların bir araya geldiği buluşmada, yaşlıların bilgi ve birikimleri gençlerle paylaşılırken karşılıklı anlayış ve iletişimin güçlenmesine katkı sağlandı. Etkinliğin devamında gençler ve huzurevi sakinleri, seramik saksılara birlikte çiçek ekti. Toprağa dokunarak ortak bir çalışma gerçekleştiren gençler ve yaşlılar, birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Çiçekler aracılığıyla kuşaklar arasında sevgi ve dayanışmanın sembolik bir bağı kuruldu. ETKİNLİĞE BÜYÜK İLGİ

Etkinliğe, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi Şube Müdürü Mehtap Şirin, Turgutlu Sedat Özcan Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Merih Fişenkçi, Turgutlu Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Aslı Kutlu, KADEM Manisa İl Temsilcisi Özlem Akar İşyapan ve Turgutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Emrah Akkoyun ile öğrenciler katıldı.