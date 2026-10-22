Dünyanın merkezi Menye’de Şalvar gecesi

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı, "Dünyanın merkezi Menye" olarak bilinen Gökçeören Mahallesi'nde düzenlenen Şalvar Gecesi, renkli görüntülere ve eğlenceli anlara sahne oldu. Geleneksel kültürün yaşatılması ve kadınların bir araya gelerek doyasıya eğlenmesi amacıyla düzenlenen gecede, birbirinden renkli şalvarlarını giyen kadınlar, köy meydanına adeta akın etti. Kimi otomobille, kimi motosikletle meydana gelen katılımcılar, geceye farklı bir renk katarken, ellerinde salladıkları Türk bayraklarıyla da coşkuya ortak oldu. Müzik, eğlence ve kahkahaların eksik olmadığı etkinlikte, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Şalvar Gecesi'nde kadınların taşıdığı birbirinden yaratıcı, esprili ve dikkat çekici afişler de geceye ayrı bir renk kattı. Güncel söylemlerle yöresel kültürü buluşturan mesajlar, meydanda ilgi odağı oldu. Katılımcıların taşıdığı afişlerde yer alan "Manifest kızı değil, Yörük kızı", "Herif bu akşam danalar sende, ben şalvar gecesinde", "Vizyondayız", "Şalvarlı ama havalı", "Gelenekten geleceğe uzanan bir gece", "Şalvarı giydik, dertleri sildik", "Hazırsan oyna, değilsen izle", "Bomba imha gelsin, patlıyoruz", "Bu meydanı dolduran Menye'nin güzeli kadınlar" ve "Şalvarım kadar rahatım" ifadeleri, geceye katılanların yüzünü güldürdü.