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Haberler Manisa Manisa'da çirkin saldırı! Mağazada asılı Türk bayrağını alıp yere fırlattı

Manisa'da çirkin saldırı! Mağazada asılı Türk bayrağını alıp yere fırlattı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Cumhuriyet Bayramı gecesi bir mobilya mağazasının önünde asılı duran Türk bayrağı, kapüşonlu bir şahıs tarafından sökülerek yere atıldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan çirkin olay sonrası polis ekipleri, bayrağımıza saygısızlık yapan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

DHA

Giriş Tarihi:

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir kişi, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere attı.

Olay, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı dün saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesi 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının önünde asılı bulunan Türk bayrağını alıp, yere attı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri, kapüşonlu şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi

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