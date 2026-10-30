İzmir'de 6.7'lik deprem! O senaryo nefes kesti: Dev deprem tatbikatı

İzmir Valisi Süleyman Elban, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, afet yönetiminin öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere üç aşamada yürütüldüğünü belirtti.



Türkiye genelinde 2 yılda yaklaşık 450 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini vurgulayan Elban, şunları kaydetti:



"Bu durumu anlattığımızda bizi ziyarete gelen yabancı misafirlerimiz ısrarla bir tercüme hatası mı var diye rakam tekrarı yaptırıyorlar. Bu rakama çok şaşırıyorlar. Türkiye, afet anında çok hızlı koordine olabilen bir yapıda. Yapıları zemin durumu ve kalitesine uygun inşa ettiğimizde afetlerden etkilenme ihtimalimiz azalacaktır. Başta yapı stoklarımız olmak üzere yaşadığımız alanları dirençli hale getirmek mecburiyetindeyiz."