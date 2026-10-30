İzmir'de trafikte dehşet! Eşkıyalığın faturası kesildi

Son dakika İzmir haberleri... Olay, dün gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ve 9 aylık bebeğiyle birlikte otomobiliyle ilerleyen bir sürücü ile öndeki başka bir aracın sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.