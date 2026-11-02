  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Manisa'da faciadan dönüldü! Anne kız saniyelerle kurtuldu

Manisa'da faciadan dönüldü! Anne kız saniyelerle kurtuldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir binadan düşen sıva parçaları yoldan geçen vatandaşları tedirgin etti. Sıvaların düştüpü sırada kaldırımda yürüyen anne ve küçük kızı son anda kurtuldu.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir binanın dış cephesinden kopan sıva parçaları kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar, sıva parçalarının üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Sıvaların düştüğü kaldırımda yürüyen anne ve küçük kızının hemen arkasına düşen sıvalar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yaşanabilecek bir tehlikenin önüne geçmek için çalışma başlattı.



Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşananlar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA