Manisa'da faciadan dönüldü! Anne kız saniyelerle kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, bir binanın dış cephesinden kopan sıva parçaları kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar, sıva parçalarının üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Sıvaların düştüğü kaldırımda yürüyen anne ve küçük kızının hemen arkasına düşen sıvalar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.





İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yaşanabilecek bir tehlikenin önüne geçmek için çalışma başlattı.