MHP lideri Bahçeli il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK

İl için önerilen ilçelerin değerlendirilmesinde 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' hedefinin de dikkate alındığını belirten Bahçeli, önerilen idari yapılanmanın, mülki idarede hantallığın giderilmesine ve bölgesel kalkınma odaklarının güçlendirilmesine, kamu hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında yerel ihtiyaçların daha doğru tespit edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

"HİZMETTE KALİTE ARTACAK VE ERİŞİLEBİLİRLİK ARTACAK"

Bahçeli, "Proje hayata geçince kamu hizmetleri vatandaşlara coğrafi olarak daha yakın noktalardan sunulabilecek; eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere temel kamu hizmetlerinde kalite ve erişilebilirlik, etkinlik ve verimlilik artacak; idari koordinasyon güçlenecek ve vatandaş memnuniyeti önemli ölçüde yükselecektir" dedi.

"GÖREV ALANLARI NETLEŞMELİ"

Bahçeli, "Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev alanları açık ve kesin biçimde yeniden tanımlanmalı; idari belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere mahallî idarelere ilişkin temel mevzuat yeniden düzenlenmeli" diye konuştu.