Demircililer Kerem’e yeni bir hayat verdi

MANİSA'NIN Demirci ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası Rahmi Kerem Keskin'in yurt dışındaki gen tedavisine kavuşabilmesi için başlatılan yardım kampanyası 9 ayda tamamlandı. Hedeflenen bağışın toplanmasının ardından ilçe merkezinde düzenlenen kutlamada, rengarenk balonlar gökyüzüne uçuruldu. Dahiliye Uzmanı Dr. Haluk Keskin ile Çocuk Gelişimi Öğretmeni Atifet Keskin'in üç çocuğundan ortancası olan Rahmi Kerem'e yaklaşık 2 yıl önce DMD teşhisi konuldu. Evlatlarının kas kaybı yaşamadan sağlığına kavuşabilmesi için zamanla yarışan aile, 8 Ocak 2026'da Manisa Valiliği'nden onay alarak yurt dışındaki 2 milyon 900 bin dolarlık tedavi masrafı için yardım kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyada, 9 ayda gerekli bağış miktarının toplandı.

TEDAVİ İÇİN ROTA DUBAİ

Aile kampanyanın tamamlanmasının ardından Demirci Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlama yapıldı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, rengarenk balonlar Rahmi Kerem için gökyüzüne bırakıldı. Dr. Keskin, "Tüm Demirci halkına ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi. Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Keskin, "Yurt dışından bir hastaneyle görüştük. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine gideceğiz. Burada çocuğumuzla ilgili testler yapılacak. Bu esnada Manisa Valiliği, toplanan parayı o hastaneye transfer edecek. Daha sonrasında süreç başlayacak. Çocuğumuzun ilaca uyumluluk testleri olumlu gelirse inşallah ilacı alacak ve sonrasında yaklaşık 2 ay takip edilip fizik tedavi alacak. Ardından inşallah oğlum şifa bulup, dönecek" diye konuştu.