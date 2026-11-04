Defne annesine koşmak istiyor

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde henüz 7 günlükken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan 1,5 yaşındaki Defne Atmaca, sağlığına kavuşabilmek için hayırseverlerin desteğini bekliyor. Valilik onaylı bağış kampanyasında yüzde 76'ya ulaştıklarını belirten Gülsüm Atmaca (32), "Defne'nin bana koşarak 'anne' diye sarılmasını çok istiyorum. Evladımı kaybetmek istemiyorum, ne olursunuz yardım edin" dedi. Manisa'da yaşayan Gülsüm Atmaca ve Özkul Atmaca (35) çiftinin 28 Temmuz 2025'te dünyaya gelen 3'üncü çocukları Defne'ye, 7 günlükken ölümcül kas hastalığı SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Çiftin Bilal Muttalip (10) ve Yağız (7) adında iki sağlıklı erkek çocuğunun ardından dünyaya gelen Defne bebek hayata tutunabilmek için yaşam mücadelesi veriyor. Valilik onaylı bağış kampanyasının şu anda yüzde 76 oranına ulaştığını belirten aile, yurt dışında uygulanan Zolgensma tedavisi için gereken toplam 1 milyon 815 bin ABD doların (90 milyon 695 bin 550 lira) kalan kısmını tamamlamaya çalışıyor. Hedefe ulaşmak için yaklaşık 22 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu belirten aile, kampanyayı duyurabilmek için Manisa, Akhisar ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde stantlar açıp zarf dağıtarak yardım topluyor. Aile ayrıca her akşam saat 21.00 ile 00.00 arasında canlı yayınlar düzenleniyor.

ANNENİN ACI HAYKIRIŞI

9 kilo ağırlığındaki kızı Defne'nin kas kaybı yaşamaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Gülsüm Atmaca, "Defne bizim evimizin neşesi, o güldü mü bizim evimizde güller açıyor. Hayırseverlerden, iş insanlarından evladımın sağlığına kavuşabilmesi için sadakanıza ihtiyacımız var. Abilerinin hayalleri var, Defne'nin onlarla koşup oynamasını ve bana koşarak 'anne' diye sarılmasını çok istiyorum. Ne olur yardım edin."