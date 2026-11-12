Müftülükte kanlı hesaplaşma

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesindeki Kaymakamlık binasında bulunan İlçe Müftülüğü'nde çıkan bıçaklı kavgada, bir memur ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yunusemre Kaymakamlık binasında yer alan İlçe Müftülüğü çay ocağında çalışan E.O. (20) ile aynı kurumda memur olarak görev yapan H.U. (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.O., yanındaki bıçakla H.U'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İHBAR üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) şüpheli genç kızı olay yerinde etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı H.U, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı memurun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.