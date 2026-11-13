Manisa’da trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir yönüne seyir halinde olan M.V. B. (24) yönetimindeki 09 PG 798 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonette bulunan sürücü M.V.B. (24) ile S.B. (18), C.B. (43) ve A.B. (3) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.