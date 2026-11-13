AKINCI ve Bayraktar TB2 ezber bozdu! Manisa-Balıkesir yolunda tarihi an!

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçlarının, pistlerin kullanılamayacağı durumlarda da kesintisiz görev yapabilmesi amacıyla başlatılan saha çalışmalarının ilk uygulaması hayata geçirildi.



Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı noktalarında yapılan saha incelemeleri ve belirlenen güzergahlar doğrultusunda icra edilen acil müdahale tatbikatında, milli platformlar kara yolunu pist olarak kullandı.