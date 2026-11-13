İzmirlilere su faturası müjdesi! İZSU'dan dikkat çeken teklif: İzmir'de su faturası ucuzlayacak mı?

'İZSU TEKLİFİ İLE 11-20 METREKÜP TÜKETİMİNDE YAKLAŞIK YÜZDE 30 İNDİRİM'

Orta düzeyde su tüketen aboneler için de indirimlerin yer aldığı İZSU teklifinde, konut abonelerinde 11-20 metreküp tüketim kademesindeki 99,83 liralık birim fiyatın 70 liraya düşürülmesi öngörülüyor. Böylece bu tüketim aralığında yaklaşık yüzde 30 indirim sağlanacak. 21-40 metreküp tüketim kademesinde ise 145 lira olan birim fiyatın 140 liraya indirilmesi planlanıyor.