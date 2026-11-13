İzmirlilere su faturası müjdesi! İZSU'dan dikkat çeken teklif: İzmir'de su faturası ucuzlayacak mı?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın birinci birleşiminde su tarifelerine ilişkin yeni düzenleme gündeme geldi. Sunulan önergeyle konut ve iş yeri tarifelerinde mevcut 0-6 metreküplük tüketim kademesinin kaldırılması ve yeni fiyatlandırmaya geçilmesi teklif edildi.
Mevcut tarifede konut aboneleri için ilk 6 metreküpte 25 lira olan su ve atık su birim bedelinin, yeni düzenlemeyle ilk 10 metreküp için 22 liraya düşürülmesi planlanıyor. Böylece 10 metreküplük su tüketen vatandaşlara yaklaşık yüzde 63,3 oranında indirim yapılmış olacak.
İndirimli tüketim sınırının genişletilmesiyle birlikte 1 milyon 264 bin 925 konut abonesinin yeni tarifeden yararlanması bekleniyor. Önergenin 25 Kasım'da yapılacak meclis toplantısında yeniden ele alınması bekleniyor.
'İZSU TEKLİFİ İLE 11-20 METREKÜP TÜKETİMİNDE YAKLAŞIK YÜZDE 30 İNDİRİM'
Orta düzeyde su tüketen aboneler için de indirimlerin yer aldığı İZSU teklifinde, konut abonelerinde 11-20 metreküp tüketim kademesindeki 99,83 liralık birim fiyatın 70 liraya düşürülmesi öngörülüyor. Böylece bu tüketim aralığında yaklaşık yüzde 30 indirim sağlanacak. 21-40 metreküp tüketim kademesinde ise 145 lira olan birim fiyatın 140 liraya indirilmesi planlanıyor.
Yeni tarife teklifi yalnızca konut abonelerini değil, iş yerlerini de kapsıyor. İş yeri abonelerinde ilk 10 metreküp için 50 lira olan indirimli birim bedelin 44 liraya düşürülmesi öngörülüyor. 11-20 metreküp tüketim kademesinde 199,65 liralık birim fiyatın 140 liraya indirilmesiyle yaklaşık yüzde 30 indirim sağlanması planlanıyor. 21-40 metreküp tüketim aralığında ise 290 liralık birim fiyatın 280 liraya düşürülmesi hedefleniyor.